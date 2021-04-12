Властимил Петржела: «Зенит» в очередной раз одержал победу - ничего удивительного в этом нет

Экс-главный тренер «Зенита» Властимил Петржела дал комментарий после игры 25-го тура чемпионата России с «Сочи».

««Сочи» очень хотел победить «Зенит». Но, к сожалению для сочинцев, питерцы оказались сильнее. «Зенит» в очередной раз одержал победу - ничего удивительного в этом нет. Вспомните мои слова, они не отдадут чемпионство», - приводит слова специалиста «Чемпионат».

Напомним, что Петржела возглавлял питерскую команду с 2003 по 2006 год.

После этого матча «Зенит» продолжает лидировать в РПЛ, набрав 54 очка. «Сочи» же расположился на седьмой строчке - 40 баллов.