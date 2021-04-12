Руслан Нигматуллин: Максименко мне нравится, но второй гол в матче с «Локомотивом» - вратарский

Экс-голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин поделился мнением об игре голкипера «Спартака» Александра Максименко в матче 25-го тура чемпионата России с железнодорожниками (0:2).

«Максименко очень хороший вратарь, он мне нравится. Но второй гол «Локо» - вратарский. Есть золотое правило: когда ты ставишь стенку, то головой отвечаешь за тот угол, где ее нет.

Если тебе забили через стенку, скажут: «Ну, не выручил, бывает». Но когда бьют в твой угол, то это твоя ошибка», - приводит слова Нигматуллина «Чемпионат».

После этого матча «Спартак» остался на второй позиции, набрав 47 очков. «Локомотив» сократил отставание от красно-белых до одного очка, теперь у железнодорожников в активе 46 баллов.