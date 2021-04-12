Дмитрий Булыкин: «Локомотив» выглядел лучше «Спартака» и заслуженно победил

Экс-игрок «Локомотива» Дмитрий Булыкин дал комментарий после победы команды над московским «Спартаком» (2:0) в 25-м туре чемпионата России.

«Игра получилась очень хорошей. Во-первых, это дерби, во-вторых, борьба за второе место, в-третьих, это команды, которые набрали ход, это вызывало большой ажиотаж, большой интерес. Матч становился очень важным для обеих команд, игра была очень живая. Были моменты, но «Локомотив» выглядел лучше, заслуженно победил», - приводит слова Булыкина ТАСС.

Российский нападающий выступал за железнодорожников с 1995 по 2001 год.

После этого матча «Спартак» остался на второй позиции, набрав 47 очков. «Локомотив» сократил отставание от красно-белых до одного очка, теперь у железнодорожников в активе 46 баллов.