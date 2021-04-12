Александр Мостовой: ЦСКА является фаворитом в матче с «Ротором», но легкой победы ждать не стоит

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями перед матчем 25-го тура чемпионата России между московским ЦСКА и волгоградским «Ротором».

«В этой дуэли ЦСКА является фаворитом, но легкой победы им ждать не стоит. «Ротору» не хватает класса и мастерства, при этом ЦСКА в последних матчах этим и пользуется. Ожидаю победу московской команды в этом матче», - приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт.ру».

В нынешнем сезоне армейцы после 24-х матчей в РПЛ занимают пятую позицию, набрав 43 очка. Волгоградцы же расположились на 14-м месте - 18 баллов.