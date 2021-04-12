«Через пять лет Николич возглавит «Ювентус». Сербский агент - о перспективах специалиста

Сербский агент Деян Яксимович поделился мнением о дальнейших перспективах главного тренера «Локомотива» Марко Николича.

«Доказал ли Николич, что он сильнее Семина? Семин - это легенда клуба. Николич еще молодой, 41 год. Но я знаю, что через пять лет Николич станет главным тренером «Ювентуса». Я уверен в этом», - приводит слова Яксимовича «РБ-Спорт».

Николич возглавил железнодорожников в 2020 году.

Напомним, что вчера, 11 апреля «Локомотив» дома переиграл «Спартак» (2:0) и вплотную близился к красно-белым в таблице РПЛ.