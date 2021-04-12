Андрей Червиченко: Смолов - это прямо перерождение, видно, что он взрослеет

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко выразил мнение об уровне игры нападающего московского «Локомотива» Федора Смолова.

«Смолов - это прямо перерождение. Николич сделал то, во что никто не верил, что никто не мог сделать. Я не понимаю, за счет чего, но это феноменальный успех. Больше месяца уже лучший в нападении, пять голов за последние несколько матчей.

Видно, что он взрослеет, талант-то был всегда. Наверное, это называется футбольной зрелостью спортсмена», - приводит слова Червиченко «Чемпионат».

Отметим, что форвард отличился пять раз в последних пяти матчах.

В нынешнем сезоне Смолов провел за железнодорожников 16 матчей во всех турнирах, записав на свой счет шесть голов и одну результативную передачу.