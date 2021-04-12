Широков подверг критике уровень судейства в матче «Локомотив» - «Спартак»

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков прокомментировал судейские решения в матче 25-го тура чемпионата России между «Локомотивом» и «Спартаком» (2:0).

«Я не понимаю, почему не поставили пенальти в моменте с ударом Мозеса. Это не опорная рука, она висит. Будет интересно послушать, почему не назначают такие очевидные пенальти. Сейчас такие трактовки, что они сами не знают, когда давать пенальти, а когда нет», - приводит слова Широкова «СЭ».

Напомним, что также с поля был удален защитник красно-белых Айртон.

Встречу обслуживала бригада судей во главе с Кириллом Левниковым.

После этого матча «Спартак» остался на второй позиции, набрав 47 очков. «Локомотив» сократил отставание от красно-белых до одного очка, теперь у железнодорожников в активе 46 баллов.