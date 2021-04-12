КДК рассмотрит оскорбительные кричалки болельщиков «Спартака» в адрес Гилерме

Во вторник, 13 апреля Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза рассмотрит вопрос о возможном наказании для «Спартака» за оскорбительные кричалки его болельщиков в адрес вратаря «Локомотива» Гилерме.

Об этом заявил офицер РФС по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин.

«Делегат матча «Локомотив» – «Спартак» зафиксировал оскорбительные скандирования в адрес Маринато Гилерме со стороны болельщиков «Спартака». Данный эпизод будет рассмотрен на заседании КДК РФС во вторник», – цитирует Смертина «РИА Новости».

Инцидент произошел 11 апреля во время матча 25-го тура чемпионата «Локомотив» – «Спартак». Железнодорожники, напомним, победили со счетом 2:0.