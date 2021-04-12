«Спартак» готов доказать КДК, что Гилерме провоцировал болельщиков красно-белых во время дерби

Директор департамента по связям с общественностью московского «Спартака» Антон Фетисов заявил, что клуб готов предоставить КДК РФС видеозаписи, которые доказывают, что вратарь «Локомотива» Маринато Гилерме провоцировал болельщиков красно-белых во время воскресного матча 25-го тура чемпионата России.

Ранее офицер РФС по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин заявил, что во вторник на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета будут рассмотрены оскорбительные кричалки в адрес Гилерме, которые во время игры «Локомотив» – «Спартак» зафиксировал делегат матча.

«У нас действительно есть видеоматериалы с оскорбительными жестами Гильерме в адрес болельщиков «Спартака». Готовы предоставить их КДК», – заявил по этому поводу Фетисов в интервью для «Спорт-Экспресса».

Напомним, что 11 апреля «Локомотив» дома обыграл «Спартак» со счетом 2:0.

За пять туров до конца чемпионата у лидера РПЛ «Зенита» 54 очка, у занимающего второе место «Спартака» – 47, а у идущего третьим «Локомотив» – 46.