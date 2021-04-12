«Кельн» уволил Гисдоля и назначил новым главным тренером Функеля

Маркус Гисдоль покинул пост главного тренера «Кельна» после воскресного поражения от «Майнца» со счетом 2:3 в 28-м туре чемпионата Германии.

Сегодня, 12 апреля клуб на своем официальном сайте объявил о том, что вакантную должность занял Фридхельм Функель.

Гисдоль работал в «Кельне» с 18 ноября 2019 года. В минувшем сезоне команда под его сохранило место в элитном дивизионе, финишировав 14-й.

В данный момент «козлы» занимают предпоследнее 17-е место, имея 23 очка. В восьми последних турах «Кельн» не одержал ни одной победы, дважды сыграв вничью и потерпев шесть поражений.

Предыдущим местом работы 67-летнего тренера была «Фортуна», которой он помог вернуться из второй бундеслиги в первую. Функель проработал в клубе из Дюссельдорфа 16 марта 2016-го по 29 января минувшего года.