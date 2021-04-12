Болельщики «Спартака» опубликовали видео провокации Гилерме

Поклонники московского «Спартака» выложили в твиттере видео с жестами вратаря «Локомотива» в адрес болельщиков красно-белых.
«Русский» Нойер» изображает Дзюбу и провоцирует нашу трибуну», - говорится в описании видео.
«Русский» Нойер» изображает Дзюбу и провоцирует нашу трибуну.— Supporters Group News (@SupportersNews) April 12, 2021
Но, без сомнения, весь дом футбола на Народной и КДК РФС, беспристрастное, как судейство Кирилла Левникова, встанет на одно колено перед вратарём сборной и обвинит во всем фанатов. https://t.co/dI6SIYpwBt pic.twitter.com/sumGD3NsQP
Ранее офицер РФС по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин заявил, что во вторник на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета будут рассмотрены оскорбительные кричалки в адрес Гилерме, которые во время игры «Локомотив» – «Спартак» зафиксировал делегат матча.
Напомним, что 11 апреля «Локомотив» дома обыграл «Спартак» со счетом 2:0.