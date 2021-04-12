Илья Геркус: Я не помню такого мощного и уверенного в себе «Локомотива»

Экс-президент «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением о победе железнодорожников над «Спартаком» (2:0) в 25-м туре чемпионата России.

«До вчерашнего матча победная серия «Локомотива» казалась стечением обстоятельств. После - чистой фантастикой. Я не помню такой уверенной в себе мощной команды. В чем причина: в работе на зимних сборах, в тактическом гении Марко Николича, в индивидуальных качествах лидеров или в рвении молодежи - рассуждать не хочется. Все сложилось в сложный победный коктейль, в философский камень и каждый матч этого года «Локо» превращает в победу», - написал Геркус в своем телеграмм-канале.

После этой встречи «Локомотив» сократил отставание от «Спартака» до одного очка, в активе команд 46 и 47 очков соответственно. Лидером чемпионата остается петербургский «Зенит», набравший 54 очка. До конца первенства страны остается пять туров.