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вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Россия - Премьер-Лига 19:00 ЦСКА 0 Ротор 0 П1 1.33 Х 5.70 П2 9.20
КХЛ - плей-офф 19:30 СКА 0 ЦСКА 0 П1 3.00 Х 4.30 П2 2.17
Англия - Премьер-лига 20:00 Вест Бромвич А 0 Саутгемптон 0 П1 3.50 Х 3.40 П2 2.20
Италия - Серия B 20:00 Кьево 0 Пиза 0 П1 2.14 Х 3.00 П2 4.10
Португалия - Сегунда 20:00 Академику 0 Визела 0 П1 5.80 Х 4.00 П2 1.53
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 МВВ Маастрихт 0 Рода 0 П1 3.20 Х 3.80 П2 2.00
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 АЗ Алкмар-2 0 Дордрехт 0 П1 1.60 Х 4.40 П2 4.50
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Алмере Сити 0 Телстар 0 П1 1.60 Х 4.00 П2 5.00
Германия - Бундеслига 21:30 Хоффенхайм 0 Байер 0 П1 3.10 Х 3.70 П2 2.26
Италия - Серия А 21:45 Беневенто 0 Сассуоло 0 П1 3.50 Х 3.50 П2 2.16
Испания - Сегунда 22:00 Алькоркон 0 Кастельон 0 П1 2.03 Х 3.00 П2 4.50
Испания - Примера 22:00 Сельта 0 Севилья 0 П1 3.80 Х 3.50 П2 2.10
Англия - Премьер-лига 22:15 Брайтон энд Хо 0 Эвертон 0 П1 2.32 Х 3.30 П2 3.30
12 апреля 13:19
автор: Виктор Шарафудинов

Голландец Куйперс назначен главным арбитром ответного матча «Ливерпуля» и «Реала»

В первой встрече чемпионы Англии проиграли в Мадриде с результатом 1:3.

Официальный сайт УЕФА опубликовал судейские назначения на ответные четвертьфиналы Лиги чемпионов.

13 апреля, вторник

«Челси» (Лондон, Англия) – «Порту» (Португалия)

Судья: Клеман Турпен (Франция)

Первый матч – 2:0.

ПРИМЕЧАНИЕ. Встреча состоится в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан».

«Пари-Сен-Жермен» (Париж, Франция) – «Бавария» (Мюнхен, Германия)

Судья: Даниэле Орсато (Италия)

Первый матч – 3:2.

14 апреля, среда

«Боруссия» (Дортмунд, Германия) – «Манчестер Сити» (Англия)

Судья: Карлос Дель Серро Гранде

Первый матч – 1:2

«Ливерпуль» (Англия) – «Реал» (Мадрид, Испания)

Судья: Бьорн Куйперс (Нидерланды)

Первый матч – 1:3.

Время начала всех встреч – 22:00 по московскому времени.

источник: UEFA (УЕФА)
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