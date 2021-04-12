Голландец Куйперс назначен главным арбитром ответного матча «Ливерпуля» и «Реала»

Официальный сайт УЕФА опубликовал судейские назначения на ответные четвертьфиналы Лиги чемпионов.
13 апреля, вторник
«Челси» (Лондон, Англия) – «Порту» (Португалия)
Судья: Клеман Турпен (Франция)
Первый матч – 2:0.
Официальный сайт УЕФА опубликовал судейские назначения на ответные четвертьфиналы Лиги чемпионов.
13 апреля, вторник
«Челси» (Лондон, Англия) – «Порту» (Португалия)
Судья: Клеман Турпен (Франция)
Первый матч – 2:0.
ПРИМЕЧАНИЕ. Встреча состоится в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан».
«Пари-Сен-Жермен» (Париж, Франция) – «Бавария» (Мюнхен, Германия)
Судья: Даниэле Орсато (Италия)
Первый матч – 3:2.
14 апреля, среда
«Боруссия» (Дортмунд, Германия) – «Манчестер Сити» (Англия)
Судья: Карлос Дель Серро Гранде
Первый матч – 1:2
«Ливерпуль» (Англия) – «Реал» (Мадрид, Испания)
Судья: Бьорн Куйперс (Нидерланды)
Первый матч – 1:3.
Время начала всех встреч – 22:00 по московскому времени.