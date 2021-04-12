«Интер» собирается пригласить Лингарда, который играет за «Вест Хэм» на правах аренды

Телеканал ESPN сообщает, что лидер чемпионата Италии миланский «Интер» рассматривает возможность трансфера Джесси Лингарда.

По сведениям источника, на 28-летнего английского атакующего полузащитника также претендуют «ПСЖ» и мадридский «Реал».

Все вышеперечисленные клубы впечатлил прогресс Лингарда в лондонском «Вест Хэме». После январского перехода из «Манчестер Юнайтед» на правах аренды Джесси забил восемь мячей и сделал четыре голевые передачи в девяти матчах АПЛ.

Договор «Вест Хэма» и «МЮ» об аренде Лингарда рассчитан до конца нынешнего сезона.