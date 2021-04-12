Ханс-Дитер Флик: Мы будем оказывать давление на Мбаппе

Главный тренер мюнхеского клуба Ханс-Дитер Флик поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов

— Мы знаем, как хотим сыграть. Когда тебе доступно больше игроков, становится сложнее. А когда их меньше, тебе немного проще. Мы будем оказывать давление на Мбаппе, когда он владеет мячом. Неймара это тоже касается. Мне нравится наблюдать за его игрой. Он находит прекрасные решения в ситуациях один на один, — приводит слова наставника «Баварии» twitter-аккаунт Bayern & Germany.

Напомним, что встреча в Мюнхене завершилась победой парижан со счетом 3:2.