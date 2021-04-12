Васкес, Карвахаль, Варан и Азар не попали в заявку «Реала» на ответный матч против «Ливерпуля»

Пресс-служба мадридского «Реала» опубликовала заявку команды Зинедина Зидана на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

Серхио Рамос, Лукас Васкес и Даниэль Карвахаль не сыграют в Англии из-за травм. Рафаэль Варан по-прежнему находится на карантине после заражения коронавирусом, а Эден Азар не включен в заявку по решению тренерского штаба.

Полностью список из 21 игрока, которые могут выйти на поле «Энфилда» 14 апреля выглядит следующим образом:

Вратари: Куртуа, Лунин, Альтубе.

Защитники: Эдер Милитао, Начо, Марсело, Одриосола, Ф.Менди, Чуст.