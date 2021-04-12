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12 апреля 17:00
автор: Виктор Шарафудинов

Ханс-Дитер Флик: «Бавария» должна работать лучше в ответной игре против «ПСЖ»

Завтра, 13 апреля мюнхенский клуб сыграет с чемпионом Франции в Париже.

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик пообщался с журналистами накануне ответного четвертьфинала Лиги чемпионов против «Пари Сен-Жермен».

«У нас было много шансов в первом матче, – цитирует пресс-конференцию Флика RT, ссылаясь на официальный сайт УЕФА. – В ответной игре мы должны работать лучше. Это будет нелегко, но сделаем все ради победы. Мы должны забить как минимум два мяча. Это будет непростая задача, но это те игры, ради которых команда играет в футбол. Хотим вызвать небольшое разочарование в Париже. Разумеется, мы будем рады, если нам это удастся».

Напомним, что 7 апреля прошлогодний победитель Лиги чемпионов «Бавария» уступила «ПСЖ» на своем поле с результатом 2:3 в первой игре 1/4 финала.

Сегодня мюнхенский клуб подтвердил, что в Париже не сможет сыграть польский нападающий Роберт Левандовски, который продолжает восстанавливаться после травмы колена.

источник: «RT на русском»
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