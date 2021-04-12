Фанат «Спартака»: Видимо, Левников снова встал на колено

«Когда «Локомотив» открыл счет в матче, Гильерме, чувствуя в себе адреналин и уверенность в собственных действиях, разворачивается к нашей трибуне, начинает крутить бутылкой в районе паха, показывает жест рукой, а потом кидает эту бутылку в нашу сторону. Какой реакции он ждал?

Еще одна провокация, никак не отмеченная арбитром Кириллом Левниковым. Видимо, он снова встал на колено», - цитирует фаната «Sport24.ru».

Напомним, Левников указал на оскорбительное повеление болельщиков гостей в отношении голкипера железнодорожников, однако позже записи с камер подтвердили их версию о провокации со стороны Гильерме.

Встреча 25 тура между «Локомотивом» и «Спартаком» завершилась победой подопечных Марко Николича со счетом 2:0.

Красно-белые по-прежнему занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, однако отставание «Локомотива» составляет всего одно очко.