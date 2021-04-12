Сержиу Консейсау уверен, что у «Порту» еще есть шансы пройти «Челси»

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау заявил, что его команда по-прежнему сохраняет шансы пройти «Челси» в борьбе за выход в полуфинал Лиги чемпионов.

«Мы уверены в себе, – цитирует пресс-конференцию Консейсау официальный сайт УЕФА. – Мы знаем, что предстоит трудное задание, но мы готовы дать необходимый ответ. Нужно будет сыграть компактно и действовать слаженно. Нам нужно забивать и нельзя пропускать. Мы сыграли неплохо в первом матче, но были недостаточно хороши. В противном случае мы бы добились победы. Нужно сохранить позитивные моменты нашей игры образца первого матча и добиться существенного улучшения».

В первом матче «Порту» уступил «Челси» 0:2 на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье. Ответная встреча пройдет на том же месте во вторник, 13 апреля.