Камавинга не будет продлевать контракт с «Ренном»

Опорный полузащитник французского «Ренна» и молодежной сборной Франции Эдуардо Камавинга отказался продлевать действующее соглашение с клубом, сообщает журналист Николо Скира.

Контракт футболиста заканчивается летом 2022 года. Таким образом, клуб должен продать игрока этим летом, чтобы не дать ему уйти свободным агентом.

Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Баварии», «ПСЖ», «Ювентуса» и «Реала». Источник добавляет к ним также «Ливерпуль», «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне Камавинга провел 34 матча, в которых забил один гол и отдал две результативных передачи.