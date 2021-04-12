Томас Тухель: Футболистам «Челси» нельзя терять голову в ответной игре против «Порту»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель считает, что его команде нужно сохранять осторожность в ответной игре против «Порту» в четвертьфинале Лиге чемпионов.

«В противостоянии с таким соперником ситуация может меняться, – цитирует пресс-конференцию Тухеля официальный сайт УЕФА. – В первом матче против «Порту» были разные отрезки, и порой они создавали нам множество проблем. В ответной встрече нам нужно быть сосредоточенными на своей игре. «Челси» должен показать свой лучший футбол, и это повысит шансы добиться нужного результата.

Для игроков «Порту» ситуация предельно ясна – им нужно забивать три мяча, чтобы пройти дальше. Нам же нельзя думать о нашем преимуществе, ведь так мы можем совершенно потерять голову. Надеюсь, мы выдержим испытание».

В первой игре «Челси» обыграл «Порту» на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье с результатом 2:0. Номинальными хозяевами поля был клуб из Португалии.

Ответная встреча пройдет на той же арене во вторник, 13 апреля. Начало – в 22:00 по московскому времени.