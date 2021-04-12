РФС подтвердил дату и время начала полуфиналов Кубка России

Пресс-служба Российского футбольного союза объявила дату проведения полуфиналов Кубка России.
Обе встречи состоятся в среду, 21 апреля.
Матч в Грозном «Ахмат» – «Крылья Советов» начнется в 16:00 по московскому времени.
В 19:00 в столице прозвучит стартовый свисток встречи «Локомотива» и ЦСКА.
Финал турнира 12 мая примет Нижний Новгород.
Также была определена дата и время полуфиналов соревнования.— РФС (@rfsruofficial) April 12, 2021
⚽️ 21 апреля «Ахмат» – «Крылья Советов» 16:00 мск
⚽️ 21 апреля «Локомотив» – ЦСКА 19:00 мск
источник: РФС