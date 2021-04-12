«Крылья Советов» минимально обыграли «Волгарь», одержав свою десятую победу кряду в ФНЛ

Заключительный матч 36-го тура Футбольной национальной лиги «Волгарь» – «Крылья Советов» завершился победой самарской команды со счетом 1:0.

Единственный гол был забит во втором тайме - на 69-й минуте форвард гостей Иван Сергеев удачно реализовал 11-метровый удар. Отметим, что нападающий забил свой 36-й гол в нынешнем сезоне во всех турнирах. Для этого ему потребовалось провести 38 матчей в составе самарцев.

На 87-й минуте был удален с поля защитник гостей Сергей Божин за вторую желтую карточку, а на 95-й полузащитник Максим Витюгов оставил команду вдевятером, получив прямое удаление.

Подопечные Игоря Осинькина набрали 82 очка и продолжают возглавлять турнирную таблицу ФНЛ. «Волгарь» с 51 очком идет на 11-й строчке.

В следующем туре «Крылья» на своем поле сыграют против «Факела», а астраханский клуб отправится в гости к «Спартаку-2». Обе встречи состоятся 17 апреля.