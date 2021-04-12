Анзор Кавазашвили: Приятно, что среди московских команд начинает выделяться «Локомотив»

«В целом «Спартак» не должен был проигрывать. Не могу сказать, что команда была развалена.

Как всегда у меня претензии к молодому и красивому вратарю Максименко, который ставит стеночку и за ней прячется, а ему забивают в тот угол, которому он должен 90 процентов внимания уделять.

Если говорить о «Локомотиве», то они меня удивляют. Очень приятно, что среди московских команд начинает выделяться именно «Локомотив», - цитирует ветерана «Rusfootball.info».

Напомним, в матче 25-го тура РПЛ железнодорожники на своем поле обыграли красно-белых со счетом 2:0 и вплотную приблизились к ним в турнирной таблице.

«Спартак» занимает второе место, «Локомотив» - третий.