Ракицкий – после победы «Зенита» над «Сочи»: Жаль, что Дзюба остался без гола

Украинский легионер питерского «Зенита» Ярослав Ракицкий прокомментировал прошедшей матч своей команды очередного тура чемпионата России.
— Хорошо, что удалось удачно навесить, когда Сердар Азмун сравнял счет. Он молодец, забил. Жаль, что Артем Дзюба после моего навеса остался в итоге без гола, но если объективно, был офсайд. Но самое главное, это наши три очка. Идем дальше, — приводит слова Ракицкого «Матч ТВ».
Добавим, что питерцы являются единоличными лидерами таблицы РПЛ с 54 очками.
источник: Телеканал «Матч ТВ»