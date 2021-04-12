Хачатурянц – о появлении Сухины в судейской комнате: Никто не имеет на это право

Председатель судейского комитета Ашот Хачатурянц заявил, что РФС рассмотрит эпизод с появлением начальника команды «Локомотива» Станислава Сухины в судейской комнате перед матчем со «Спартаком».

— Если появление Сухины в судейской комнате зафиксировано, то, безусловно, это будет рассмотрено. По регламенту, который я ввел, никто не имеет права ни до, ни во время, ни после игры входить в судейскую комнату. Если это есть хоть на какой-то камере, то это будет иметь оценку. Для рассмотрения эпизода необходимо обращение клуба, — передает слова Хачатурянца «РИА Новости».

Добавим, что руководство «Спартака» обратилось с жалобой в ЭСК РФС по поводу работы арбитров во главе с Кириллом Левниковым на выездном матче красно-белых против «Локомотива» в 25-м туре РПЛ.