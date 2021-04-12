Энди Коул: На месте «Манчестер Юнайтед» я бы позволил Лингарду перейти в другой клуб

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Энди Коул выразил мнение, что клубу следует продать атакующего полузащитника Джесси Лингарда, находящегося в аренде в «Вест Хэме» до конца сезона-2020/21.

Отметим, что на счету 28-летнего англичанина восемь голов и четыре ассиста в девяти матчах за «молотобойцев».

– «МЮ» необходимо принять правильное решение. Либо клуб возвращает игрока, либо продает за большую цену, чем они предполагали ранее. На месте руководителей «манкунианцев» я бы позволил Лингарду продолжить свою карьеру в другом месте, – цитирует Коула talkSPORT.

Ранее появилась информация, что за ситуацией вокруг хавбека «красных дьяволов» активно следят «Арсенал», «Интер», «ПСЖ» и «Реал», готовые подписать футболиста в летнее трансферное окно. Также заинтересованность в выкупе контракта игрока проявляет сам «Вест Хэм».