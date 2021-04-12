Губернатор Нижегородской области: Нижний Новгород проведет финал Кубка России на высоком уровне

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин прокомментировал новость о том, что Нижний Новгород примет финальный матч Кубка России сезона-2020/21.

Отметим, что данное решение было принято на заседании бюро исполкома Российского футбольного союза, которое состоялось сегодня, 12 апреля. Игра состоится 12 мая на стадионе «Нижний Новгород».

– Наш стадион уже принял много ярких спортивных мероприятий мирового уровня, включая матчи чемпионата мира и Суперкубок России. К сожалению, эту работу приостановила пандемия. Город имеет все возможности для того, чтобы провести финал кубка на самом высоком уровне. Я уверен, что в текущей ситуации игру можно провести и ярко, и безопасно для зрителей, – цитирует Никитина ТАСС.

Напомним, на полуфинальной стадии турнира «Локомотив» сыграет дома против ЦСКА, а «Ахмат» у себя примет «Крылья Советов». Обе встречи запланированы на 21 апреля.