«Барселона» заняла первое место в рейтинге самых дорогих клубов мира по версии Forbes

Известное издание Forbes опубликовало список из 20 самых дорогих клубов мира.
Отметим, что лидером списка является «Барселона», стоимость которой оценивается в 4,76 миллиардов долларов. Вторую строчку занял еще один испанский клуб – «Реал» (4,75 миллиардов долларов). Тройку лучших замкнула «Бавария» ($4,215 млрд).
Наибольшее представительство в топ-20 имеет Английская премьер-лига – в списке оказалось сразу девять команд из АПЛ – «Манчестер Юнайтед» (4-е место; $4,2 млрд), «Ливерпуль» (5-е; $4,1 млрд), «Манчестер Сити» (6-е; $4 млрд), «Челси» (7-е; $3,2 млрд), «Арсенал» (8-е; $2,8 млрд), «Тоттенхэм» (10-е; $2,3 млрд), «Эвертон» (15-е; $658 млн), «Вест Хэм» (18-е; $508 млн) и «Лестер» (19-е; $455 млн).
источник: Forbes