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КХЛ - плей-офф 3-й период СКА 0 ЦСКА 2
Португалия - Сегунда 2-й тайм, 74' Академику 0 Визела 1
Англия - Премьер-лига 2-й тайм, 73' Вест Бромвич А 3 Саутгемптон 0
Италия - Серия B 2-й тайм, 75' Кьево 2 Пиза 0
Нидерланды - Первый дивизион 1-й тайм, 33' АЗ Алкмар-2 2 Дордрехт 0 П1 1.05 Х 13.0 П2 21.0
Нидерланды - Первый дивизион 1-й тайм, 32' МВВ Маастрихт 2 Рода 1 П1 4.50 Х 3.20 П2 1.85
Нидерланды - Первый дивизион 1-й тайм, 31' Алмере Сити 0 Телстар 1 П1 3.10 Х 3.10 П2 2.24
Германия - Бундеслига 1-й тайм, 2' Хоффенхайм 0 Байер 0 П1 2.75 Х 3.50 П2 2.45
Италия - Серия А 21:45 Беневенто 0 Сассуоло 0 П1 3.20 Х 3.40 П2 2.33
Испания - Сегунда 22:00 Алькоркон 0 Кастельон 0 П1 2.03 Х 3.00 П2 4.50
Испания - Примера 22:00 Сельта 0 Севилья 0 П1 3.80 Х 3.60 П2 2.06
Англия - Премьер-лига 22:15 Брайтон энд Хо 0 Эвертон 0 П1 2.13 Х 3.50 П2 3.60
12 апреля 20:29
автор: Владислав Корегин

«Барселона» заняла первое место в рейтинге самых дорогих клубов мира по версии Forbes

Каталонский клуб впервые возглавил данный рейтинг.

Известное издание Forbes опубликовало список из 20 самых дорогих клубов мира.

Отметим, что лидером списка является «Барселона», стоимость которой оценивается в 4,76 миллиардов долларов. Вторую строчку занял еще один испанский клуб – «Реал» (4,75 миллиардов долларов). Тройку лучших замкнула «Бавария» ($4,215 млрд).

Наибольшее представительство в топ-20 имеет Английская премьер-лига – в списке оказалось сразу девять команд из АПЛ – «Манчестер Юнайтед» (4-е место; $4,2 млрд), «Ливерпуль» (5-е; $4,1 млрд), «Манчестер Сити» (6-е; $4 млрд), «Челси» (7-е; $3,2 млрд), «Арсенал» (8-е; $2,8 млрд), «Тоттенхэм» (10-е; $2,3 млрд), «Эвертон» (15-е; $658 млн), «Вест Хэм» (18-е; $508 млн) и «Лестер» (19-е; $455 млн).

источник: Forbes
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