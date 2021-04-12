Павел Погребняк: Когда я заболел коронавирусом, испугался, что карьера может закончиться так нелепо

Нападающий «Урала» Павел Погребняк рассказал о том, почему он принял решение продолжить свою профессиональную карьеру.

Напомним, что в мае прошлого года 37-летний игрок сдал положительный тест на Covid-19. Затем футболист покинул состав екатеринбургской команды на правах свободного агента, однако спустя два с половиной месяца было принято решение о возобновлении сотрудничества с уральцами.

Во вчерашней игре 25-го тура РПЛ с «Динамо» (2:2) форвард отличился дублем.

– Может, коронавирус мне и помог. Когда лежал в больнице, признаюсь, испугался, что так нелепо может закончиться моя карьера. Идя на поправку, принял немало усилий, чтобы преодолеть стереотипы о том, что эту болезнь нельзя победить. Секрета у меня никакого нет. Я так же мотивирован, как и раньше. Футбол – это моя жизнь, играю с таким же азартом. А азарт возрастов не имеет, – цитирует Погребняка «Чемпионат».

В нынешнем сезоне опытный нападающий принял участие в 14 матчах, забив четыре гола.