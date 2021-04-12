Роман Бабаев: Место ЦСКА в РПЛ всегда должно быть только призовое, мы будем биться до последнего

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о целях команды в оставшихся матчах текущего сезона.

Напомним, что сегодня, 12 апреля, армейский клуб на своем домашнем поле уверенно обыграл «Ротор» со счетом 2:0. Отметим, что эта победа стала третьей кряду под руководством нового главного тренера красно-синих Ивицы Олича.

– Пока еще рано делать какие-то выводы по игре. Место для ЦСКА может быть всегда только призовое, поэтому биться будем до последнего. В Кубке тоже поэтапно будем решать вопрос. В полуфинале очень непростой матч предстоит, а дальше будем смотреть, – цитирует Бабаева ТАСС.

На данный момент ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 46 очков. Отставание от зоны Лиги чемпионов составляет одно очко.

Что касается Кубка России, то столичный клуб вышел в полуфинал турнира, где сыграет против «Локомотива». Матч состоится 21 апреля.