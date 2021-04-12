«Ювентус» следит за ситуацией вокруг Доннаруммы

Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма может оказаться в составе «Ювентуса» в летнее межсезонье.

По информации Calcio Mercato, руководители туринской команды готовы подписать 22-летнего итальянца в случае, если клуб покинет Войцех Щесны.

Однако пока «бьянконери» не могут найти покупателя для польского вратаря. «Старая синьора» планировала продать своего основного голкипера в АПЛ, но в данный момент предложений по данному трансферу нет.

Напомним, что Доннарумма выступает за «Милан» с июля 2015 года. В общей сложности он провел за «россонери» 243 матча, пропустил 273 гола и 86 раз отстоял на ноль. Его контракт истекает ближайшим летом.