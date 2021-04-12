Дмитрий Зеленов: Видеоматериалы по возможному появлению Сухины в судейской будут переданы в КДК РФС

«Согласно пункту «г» статьи 7.6 регламента РПЛ, организатор матча должен исключить присутствие в судейской комнате любых лиц за исключением судьи, его помощников, резервного судьи, дополнительных помощников судьи, видео-ассистента судьи, помощника видео-ассистента судьи, инспектора, делегата и комиссара. Делегату матча от РПЛ информации о нахождении посторонних лиц в судейской со стороны арбитров и официальных лиц не поступало. Видеоматериалы будут переданы в КДК РФС для принятия дисциплинарного решения», — цитирует Зеленова «РБ-Спорт».

Напомним, встреча закончилась победой железнодорожников со счетом 2:0, благодаря которой они вплотную подобрались к красно-белым в турнирной таблице в борьбе за второе место.