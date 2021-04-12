«Севилья» одержала волевую победу над «Сельтой»

Футболисты «Севильи» в гостях обыграли «Сельту» (4:3) в матче 30-го тура чемпионата Испании.

У победителей голы забили Жюль Кунде (7-я минута), Фернандо (35), Ивана Ракитич (60) и Алехандро Гомес (76).

В составе хозяев дубль оформил капитан команды Яго Аспас, забивший на 20-й и 23-й минутах игры. Отметим, что его первый гол был забит с пенальти. Еще один результативный удар на счету Браиса Мендеса (43).

«Севилья» набрала 61 очко и занимает четвертое место в турнирной таблице Ла Лиги. «Сельта» идет на десятой строчке с 37 очками.

Оба коллектива проведут следующие матчи в гостях – 18 апреля «Севилья» сыграет против «Реал Сосьедада», а клуб из Виго в тот же день встретится с «Кадисом».