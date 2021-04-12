«Севилья» одержала волевую победу над «Сельтой»

ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Аргентина - Примера 01:00 Уракан 0 Атлетико Сармь 0
Аргентина - Примера 01:00 Ланус 0 Ньюэллс Олд Бо 0 П1 1.65 Х 3.70 П2 5.00
НХЛ - регулярный чемпионат 02:00 Оттава Сенатор 0 Виннипег Джетс 0 П1 3.60 Х 4.50 П2 1.81
НХЛ - регулярный чемпионат 02:00 Коламбус Блю Д 0 Чикаго Блэкхоу 0 П1 2.75 Х 4.10 П2 2.23
НХЛ - регулярный чемпионат 02:00 Монреаль Канад 0 Торонто Мэйпл 0 П1 3.00 Х 4.30 П2 2.03
НХЛ - регулярный чемпионат 02:00 Каролина Харри 0 Детройт Ред Уи 0 П1 1.48 Х 4.90 П2 5.80
НБА - регулярный чемпионат 02:30 Даллас Маверик 0 Филадельфия Си 0 П1 2.20 П2 1.70
НБА - регулярный чемпионат 02:30 Нью-Йорк Никс 0 Лос-Анджелес Л 0 П1 1.76 П2 2.10
НБА - регулярный чемпионат 03:00 Орландо Мэджик 0 Сан-Антонио Сп 0 П1 3.20 П2 1.38
Аргентина - Примера 03:15 Атлетико Тукум 0 Велес Сарсфилд 0
НБА - регулярный чемпионат 04:00 Нью-Орлеан Пел 0 Сакраменто Кин 0 П1 1.85 П2 2.00
НБА - регулярный чемпионат 04:00 Мемфис Гриззли 0 Чикаго Буллз 0 П1 1.74 П2 2.15
НБА - регулярный чемпионат 04:00 Юта Джаз 0 Вашингтон Уиза 0 П1 1.16 П2 5.60
НБА - регулярный чемпионат 05:00 Голден Стэйт У 0 Денвер Наггетс 0 П1 2.45 П2 1.57
НХЛ - регулярный чемпионат 05:00 Лос-Анджелес К 0 Вегас Голден Н 0 П1 3.40 Х 4.30 П2 1.90
НБА - регулярный чемпионат 05:00 Финикс Санз 0 Хьюстон Рокетс 0 П1 1.14 П2 6.10
НХЛ - регулярный чемпионат 05:30 Сан-Хосе Шаркс 0 Анахайм Дакс 0 П1 1.83 Х 4.40 П2 3.60
КХЛ - плей-офф 19:00 Авангард 0 Ак Барс 0 П1 2.70 Х 3.80 П2 2.50
Германия - Бундеслига 19:30 Баскетс Бонн 0 Бавария 0
Англия - Чемпионшип 19:30 Хаддерсфилд Та 0 Борнмут 0 П1 4.10 Х 3.70 П2 1.92
Германия - Бундеслига 20:00 Миттельдойчер 0 Гёттинген 0
Германия - Бундеслига 20:00 Меди Байройт 0 Ратиофарм Ульм 0
Англия - Первая лига 20:00 Уиган Атлетик 0 Сандерленд 0 П1 4.80 Х 3.90 П2 1.71
Англия - Первая лига 21:00 Оксфорд Юнайте 0 Шрусбери Таун 0 П1 1.97 Х 3.40 П2 4.00
Англия - Первая лига 21:00 Донкастер Рове 0 Бёртон Альбион 0 П1 2.55 Х 3.20 П2 2.85
Англия - Первая лига 21:00 Блэкпул 0 Аккрингтон Стэ 0 П1 1.73 Х 3.60 П2 5.10
Англия - Первая лига 21:00 Рочдейл 0 Суиндон Таун 0 П1 2.60 Х 3.40 П2 2.65
Германия - Бундеслига 21:30 Гисен 46-е 0 Альба 0
Италия - Серия А 21:30 Реджана 0 Виртус Рим 0
Германия - Бундеслига 21:30 Лёвен Брауншве 0 Людвигсбург 0
12 апреля 23:53
автор: Владислав Корегин

«Севилья» одержала волевую победу над «Сельтой»

В последних пяти встречах чемпионата подопечные Юлена Лопетеги победили четыре раза.

Футболисты «Севильи» в гостях обыграли «Сельту» (4:3) в матче 30-го тура чемпионата Испании.

У победителей голы забили Жюль Кунде (7-я минута), Фернандо (35), Ивана Ракитич (60) и Алехандро Гомес (76).

В составе хозяев дубль оформил капитан команды Яго Аспас, забивший на 20-й и 23-й минутах игры. Отметим, что его первый гол был забит с пенальти. Еще один результативный удар на счету Браиса Мендеса (43).

«Севилья» набрала 61 очко и занимает четвертое место в турнирной таблице Ла Лиги. «Сельта» идет на десятой строчке с 37 очками.

Оба коллектива проведут следующие матчи в гостях – 18 апреля «Севилья» сыграет против «Реал Сосьедада», а клуб из Виго в тот же день встретится с «Кадисом».

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Сборная России по керлингу проиграла матч за бронзу на ЧМ"Даллас" Худобина выиграл у "Флориды" БобровскогоУфимский реванш и терпение Слуцкого. В чемпионате России стартовал 25-й тур«Умер, как великий артист — на сцене». Почему его не спасли?Фанаты в шоке: в Сеть слили откровенные фото фигуристки из РоссииАкинфеев публично обратился к Гончаренко
Андрей Червиченко: Марко Николич — как очередная серия «Миссия невыполнима»
Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился с "Плеймейкером" впечатлениями от центрального матча 25-го тура РПЛ, в котором красно-белые уступили "Локомотиву" 0:2.
Мужиков настоящих все меньше — что на поле, что на трибунах. Вывод из дерби «Локо» — «Спартак»
Отзвуки матча «Локомотив» - «Спартак» (2:0), видимо, будут доноситься до нас еще какое-то время.
«Федун, снимай команду, хватит это терпеть». Реакция соцсетей на конфликт фанатов «Спартака» и Гилерме
КДК РФС рассмотрит поведение болельщиков "Спартака", которые во время матча 25-го тура РПЛ против "Локомотива" (0:2) скандировали нецензурные кричалки в адрес вратаря соперников Гилерме. Пресс-служба красно-белыс уверяет, что русский бразилец сам провоцировал трибуны, показывая неприличные жесты.
Уже минус Капризов, Овечкин и Малкин. Коронавирус за океаном бьет по сборной России
«Плеймейкер» прикинул, кто из НХЛ может пополнить нашу сборную на стартующем 21 мая ЧМ-2021.
Орзул повела 5:0, Нагучева спасет суперкамбэк. Итоги 5-го раунда «Битвы полов»
Телеведущая Мария Орзул не знает поражений в "Битве полов" против комментатора Романа Нагучева.
Лучшая в году игра гиганта из Омска сделала «кленовые листья» лидерами всей НХЛ
26-летний российский форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Михеев оформил «1+1» в матче НХЛ против «Оттавы» (6:5), и его команда возглавила общую таблицу чемпионата-2021.
Слуцкий уже четвертый. И ему надо болеть против «Спартака»
«Рубин» выиграл важный гостевой матч у «Ростова» (1:0) и повысил свои шансы в борьбе за медали РПЛ. Минимум медали.
«Кутепов достойно заменит Жиго, «Спартак» обыграет «Локо» 2:1». Ловчев — о главном матче 25-го тура
Лучший футболист CCCР 1972 года Евгений Ловчев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от центрального матча 25-го тура РПЛ «Локомотив» — «Спартак», который состоится 11 апреля.
«Поляна на «Фиште» неважная, поэтому «Зенит» победит «Сочи» всего 1:0». Прогноз Ловчева
Лучший футболист CCCР 1972 года Евгений Ловчев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от матча 25-го тура РПЛ «Сочи» — «Зенит», который состоится 11 апреля.
Баюл против Тарасовой, Канделаки против Трусовой, Угаров против Малкома. На грани фола #9
"Плеймейкер" представляет обзор неосторожных и порой неприемлемых высказываний и поступков из мира спорта. Выпуск девятый.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Встреча с главным редактором «Советского спорта»

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика