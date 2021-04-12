«Сассуоло» на выезде одолел «Беневенто», благодаря автоголу

Единственный мяч на 45-й минуте в свои ворота отправил защитник хозяев Федерико Барба.
Благодаря этой победе, «черно-зеленые» поднялись на восьмую строчку, обогнав «Верону».
«Беневенто» остался на 16-м месте.
Чемпионат Италии (Серия А)
30-й тур
Единственный мяч на 45-й минуте в свои ворота отправил защитник хозяев Федерико Барба.
Благодаря этой победе, «черно-зеленые» поднялись на восьмую строчку, обогнав «Верону».
«Беневенто» остался на 16-м месте.
Чемпионат Италии (Серия А)
30-й тур
«Беневенто» - «Сассуоло» – 0:1 (0:1)
Гол: Барба, 45 (автогол)
Предупреждения: Туйя, 56; Скьяттарелла, 58; Летициа, 84 – Феррари, 12; Маньянелли, 65