«Рома» хочет сохранить Майораля в команде на следующий сезон

Нападающий «Ромы» Борха Майораль, арендованный у «Реала» до конца текущего сезона, может остаться в римской команде.

По информации Calcio Mercato, руководство столичного клуба довольно выступлениями 24-летнего испанца и планирует договориться с мадридцами о продлении арендного соглашения еще на один год.

Отмечается, что «волки» готовы обсудить вариант с полноценным трансфером футболиста.

Майораль присоединился к «Роме» в октябре прошлого года – на счету форварда 14 голов и семь ассистов в 34 матчах за римлян.