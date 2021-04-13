Владимир Пономарев: Если Олич победит в матче с «Сочи», то докажет, что ЦСКА в нем не ошибся

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарев оценил домашнюю победу армейцев над «Ротором» (2:0) в матче 25-го тура Российской Премьер-лиги.

Отметим, что сегодняшняя победа стала третьей кряду под руководством нового главного тренера красно-синих Ивицы Олича. Столичный клуб смог подняться на четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 46 очков.

– Хорошая победа, но сильно радоваться не стоит. Все-таки, играли с «Ротором». Это не тот соперник, по которому стоит делать какие-то выводы. Вот матч с «Сочи» станет настоящим экзаменом для Олича. Эту игру нужно сыграть с прицелом на «Спартак». Если Олич в ней победит – докажет, что в нем не ошиблись. Но, мне кажется, он – грамотный специалист. У него за спиной опыт европейской тренерской школы, – цитирует Пономарева «Спорт-Экспресс».

Игра «Сочи» – ЦСКА запланирована на 18 апреля. Спустя семь дней армейский клуб отправится в гости к «Спартаку».