Навас стал первым игроком в истории «Севильи», одержавшим 200 побед в чемпионате Испании

Правый защитник «Севильи» Хесус Навас в матче 30-го тура Ла Лиги с «Сельтой» (4:3) установил уникальное достижение.

Как сообщает статистический портал OptaJose на своей странице в Twitter, 35-летний испанец победил свой 200-й матч в составе севильской команды в рамках игр чемпионата Испании.

Ранее ни один игрок в истории «рохибланкос» не мог достичь подобной отметки по выигранным встречам. Отметим, что для этого игроку потребовалось 408 встреч.

«Севилья» набрала 61 очко и занимает четвертое место в турнирной таблице Ла Лиги.