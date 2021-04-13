Валерий Масалитин: В последних трех матчах ЦСКА просто мучается

Экс-форвард ЦСКА Валерий Масалитин оценил победу армейцев над «Ротором» (2:0) в матче 25-го тура Российской Премьер-лиги.

Отметим, что в игре с волгоградцами Ивица Олич одержал свою третью победу кряду на посту главного тренера столичной команды. Красно-синие занимают четвертое место в турнирной таблице, набрав 46 очков.

– Могли пропустить, были острые выпады у «Ротора». Вроде бы всю игру контролировали, но впереди очень слабо сыграли. Пока попадаются такие соперники, ЦСКА выигрывает больше на классе, который выше, чем у визави. Но сейчас может столкнуться с серьезными проблемами и с «Сочи», и с командами, которые будут дальше – там и «Локомотив», и «Спартак». Я сужу по играм. Три игры ЦСКА мучается, – цитирует Масалитинка портал Rusfootball.

Напомним, что Олич возглавил армейский клуб 23 марта, подписав контракт до конца мая 2022 года. Помимо победы над «Ротором», москвичи обыграли «Тамбов» (2:1), а также оказались сильнее тульского «Арсенала» (2:1) в 1/4 финала Кубка России.

18 апреля ЦСКА сыграет в гостях против «Сочи».