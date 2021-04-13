Семин - о смерти Ярдошвили: Большая потеря для российского футбола и спорта

Экс-главный тренер «Локомотива» Юрий Семин дал комментарий после новости о смерти главного врача бело-голубых Александра Ярдошвили.

«Это большая потеря, очень большая потеря для всех нас - для друзей, для семьи, для всего российского футбола и спорта. Это человек в расцвете сил, который в высшей степени профессионал, товарищ, друг. Он очень хорошо знал свое дело, искренне служил своему любимому футбол», - приводит слова Семина «СЭ».

Специалист являлся заслуженным врачом Российской Федерации. До этого момента занимал пост главного врача в «Динамо». Ранее возглавлял медицинскую службу московских клубов «Локомотив» и ЦСКА. Также с 1998 по 2002 год работал в сборной России.