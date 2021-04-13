«Милан» хочет продлить контракт с Кьером

Руководство «Милана» готовит новый контракт для центрального защитника команды Симона Кьера.

Как сообщает Calcio Mercato, руководство «россонери» довольно выступлениями 32-летнего датчанина и намерен в ближайшее время вступить в переговоры по продлению действующего соглашения футболиста.

Отметим, что контракт игрока рассчитан до лета 2022 года, однако миланский клуб хочет сохранить футболиста в составе минимум до конца сезона-2022/23.

Кьер присоединился к «Милану» в январе прошлого года – на его счету 51 матч, в которых он забил один гол и отдал два ассиста.