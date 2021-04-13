Андрей Талалаев: Реально ли «Ахмату» выйти в еврокубки? Я не мыслю такими категориями

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев ответил на вопрос о том, реально ли для его команды выиграть Кубок России и пробиться в Лигу Европы.

«Подобные абстрактные рассуждения – это беседы друзей на диване с кружкой пива, а не разговор тренера с журналистом, – отметил Талалаев в интервью для Sport24.ru – Я не мыслю такими категориями. Наша ближайшая задача – надо подготовиться и сыграть лучше, чем с «Уфой». Отдать все силы на поле, чтобы обыграть «Крылья». Я уже держал этого «ушастого» в руках. Думаю, мне удается находить скрытый потенциал, который заложен в команде, перед кубковыми матчами. Для этого нужна только ответная реакция. Будем стараться ее получить».

В полуфиналах Кубка России 21 апреля «Ахмат» примет самарские «Крылья Советов», а в Москве сыграют «Локомотив» и ЦСКА.

Финал турнира состоится 12 мая в Нижнем Новгороде. Победитель получит место в Лиге Европы.

В чемпионате команда Талалаева после 25 туров занимает 11-е место, набрав 32 очка.