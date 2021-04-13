«Бока Хуниорс» готов взять Торрейру в аренду на сезон

Опорный полузащитник «Атлетико» Лукас Торрейра, арендованный у «Арсенала» до конца текущего сезона, близок к тому, чтобы продолжить свою карьеру в «Бока Хуниорс».

Как сообщает TyC Sports, аргентинский клуб готов арендовать 25-летнего уругвайца на сезон-2021/22. При этом им придется заплатить один миллион евро за право арендного соглашения с хавбеком.

Торрейра не является игроком стартового состава «Атлетико» в нынешнем сезоне – на его счету 23 проведенных встречи, в которых он забил один гол и отдал один ассист. Мадридская команда не планирует подписывать полноценный контракт с футболистом.