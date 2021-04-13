Евгений Ловчев: Маслов – бездарный игрок, обладающий средним уровнем возможностей

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев поделился мнением об игре центрального защитника красно-белых Павел Маслов.

Напомним, что 20-летний россиянин стал автором двух забитых мячей в свои ворота в матчах с «Динамо» (2:1) и «Ростовом» (3:2) в рамках РПЛ.

– Тедеско дает практику Маслову. Хотя это бездарный игрок, честно скажу. Могу под этим подписаться тысячу раз. Есть ли у Маслова шансы вырасти через это доверие? Думаю, нет. У него плохо работает голова. Это игрок средненьких возможностей. Думаю, если бы сейчас на его место купили хорошего парня, «Спартак» от этого выиграл бы. Потому что сейчас его позиция – самое тонкое место, – цитирует Ловчева сайт оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге.

В нынешнем сезоне Маслов принял участие в 26 матчах, отдав один ассист. Его команда занимает второе место в турнирной таблице, набрав 47 очков после 25 туров.

18 апреля «Спартак» сыграет дома против «Уфы». Начало встречи – в 19:00 мск.