Хосеп Гвардиола: «Манчестер Сити» еще не гарантировал себе выход в полуфинал Лиги чемпионов

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола провел пресс-конференцию накануне ответного четвертьфинала Лиги чемпионов.

Завтра, 14 апреля лидер чемпионата Англии встретится в Дортмунде с «Боруссией» после домашней победы с результатом 2:1 в первой встрече. Игра начнется в 22:00 по московскому времени.

«Быть снова здесь в четвертьфинале Лиги чемпионов – это истинное удовольствие, – цитирует Гвардиолу официальный сайт УЕФА. – Мы потренировались, прилетели сюда, хорошо пообедали. С нетерпением ждем игру. Мы еще ничего себе не гарантировали, хотя добились хорошего результата в первом матче.

Попытаемся завтра добиться необходимого результата. Не имеет значения то, что произошло в первой игре, и всегда есть шанс все изменить в ответном матче. Мы не собираемся защищать то, что добыли дома. Наша идея заключается в том, что «Манчестер Сити» должен показать свой лучший футбол и победить».