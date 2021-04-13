Эдин Терзич: Одной веры в победу над «Манчестер Сити» недостаточно

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич оценил шансы своей команды на проход в противостоянии с «Манчестер Сити».

«Мы очень верим в победу, но одной веры недостаточно, – цитирует Терзича официальный сайт УЕФА. – «Боруссия» доказала, что может держаться в матчах против топ-команд. Это невероятно сложная задача, завтра мы должны много работать и проявить смелость.

Эрлинг Холанд сыграл чрезвычайно важную роль в последних нескольких матчах, хоть и не забил. Он всегда бежит и связывает игроков. Конечно, мы надеемся, что вскоре он снова забьет».

В первом матче «Боруссия» проиграла «Манчестер Сити» в Англии с результатом 1:2. Ответная встреча состоится в среду, 14 апреля, в Дортмунде и начнется в 22:00 по московскому времени.