Юрген Клопп: «Ливерпулю» нужно просто обыграть «Реал», а там посмотрим

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп пообщался с журналистами накануне ответной игры против мадридского «Реала» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

«После поражения 1:3 кажется, что мы уже вылетели, но на самом деле нам просто уже нечего терять, – цитирует Клоппа официальный сайт УЕФА. – Нужно выйти и попытаться добиться результата. Такая предстоит работа.

Крайне важно показать качественный футбол. Нам нужно просто выиграть этот ответный матч, а там посмотрим».

Игра «Ливерпуль» – «Реал» состоится в среду, 14 апреля, и начнется в 22:00 по московскому времени. В первой встрече английский клуб уступил 1:3 в Мадриде.