Вратарь «Локомотива» Гилерме дисквалифицирован на два матча за провокацию болельщиков «Спартака»

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС принял решение дисквалифицировать голкипера «Локомотива» Маринато Гилерме на два матча.
Об этом сообщает телеграм-канал «Мутко против».
Напомним, что «Спартак» обещал предоставить КДК РФС видео, доказывающее то, что во время воскресного матча 25-го тура голкипер «Локомотива» провоцировал болельщиков красно-белых.
17 апреля в 26-м туре «Локомотив» примет «Ростов», а 24 апреля в Саранске состоится игра 27-го тура «Тамбов» – «Локомотив».
источник: Телеграм-канал «Мутко против»