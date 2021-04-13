«Брентфорд» потребует 40 миллионов евро от клубов АПЛ за форварда Тоуни

Нападающий «Брентфорда» Айван Тоуни может сменить клубную прописку в летнее межсезонье.

Согласно информации портала Goal, руководство «пчел» готово расстаться с 25-летним англичанином за 40 миллионов евро. Отмечается, что за ситуаций вокруг форварда активно следят клубы АПЛ – «Арсенал», «Вест Хэм» и «Лидс».

Тоуни присоединился к «Брентфорду» в сентябре прошлого года – на его счету 29 голов и 10 ассистов в 43 матчах. Его контракт рассчитан до лета 2025-го.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 18 миллионов евро.