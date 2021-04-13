Баринов - о визите начальника «Спартака» в судейскую: Вот и прилетело в обратную

«Я не ожидал от «Спартака» такой.. только непечатное слово просится. Я снимался в фильме «Околофутбол». А это все не около, а под футболом. У нас из-за этого и футбол такой. Мне даже комментировать это не хочется, я ведь говорил, что «Бог не Ермошка, он видит немножко». Вот и прилетело в обратную. Каждый получил то, что заслужил», — приводит слова актера Sport24.ru

На записи видно, как перед матчем 25-го тура чемпионата России в судейскую комнату заходит начальник «Спартака» Василий Козловцев. Ранее «красно-белые» обратились в КДК РФС по поводу действий начальника «железнодорожников» Станислава Сухины, который также посещал данную комнату перед игрой.

По словам представителя «Спартака», Козловцев заходил в судейскую после матча для передачи кода подтверждения протокола матча.